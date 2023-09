Atelier de réparation de vélos nomade Camion de réparations de vélos Bertrand Bernard Saint-Léger-près-Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Saint-Léger-près-Troyes Atelier de réparation de vélos nomade Camion de réparations de vélos Bertrand Bernard Saint-Léger-près-Troyes, 21 octobre 2023, Saint-Léger-près-Troyes. Atelier de réparation de vélos nomade Samedi 21 octobre, 10h00 Camion de réparations de vélos Bertrand Bernard Bertrand Bernard se rend disponible pour des réparations de vélos nomades et vous propose : des remises en état complètes de vos vélos

des changements de pièces

des diagnostics de panne des essais de vélos électriques Tarifs : chamgenement de pièce : 15€ / remise en état complète : 50€

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

