Saint-Jean Les Granges Haute-Garonne, Saint-Jean Camion bla bla psy Les Granges Saint-Jean Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Jean

Camion bla bla psy Les Granges, 24 novembre 2021, Saint-Jean. Camion bla bla psy

Les Granges, le mercredi 24 novembre à 14:00

Rencontre organisée dans le cadre des rencontres Ville et Handicap par Toulouse Métropole. S’informer, comprendre, discuter et changer les représentations de la santé mentale. Saint-Jean Les Granges 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Jean Autres Lieu Les Granges Adresse 33 ter route d'Albi, 31240 Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Les Granges Saint-Jean