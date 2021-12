CAMION BAZAR B2B LA MAMIE’S 6Mic, 4 mars 2022, Aix-en-Provence.

CAMION BAZAR B2B LA MAMIE’S

6Mic, le vendredi 4 mars 2022 à 19:00

**CAMION BAZAR** C’est un projet un peu dingo qui a vu le jour en 2013, avec la rencontre de Romain Play, musicien aguerri et Benedetta, artiste aux milles et unes facettes. Avec d’autres collectifs, ils ont participé au renouveau de la nuit parisienne, qui depuis revit de beaux jours. La volonté de secouer la nuit, de partager, d’instaurer la bienveillance et de faire des sets éclectiques et sans frontières, sont les lignes directrices du projet. 6 ans après, et après une centaine de fêtes, de kilomètres, de villes et de pays, le Camion Bazar se porte à merveille. Il est une scène sur des festivals emblématiques comme Pete the monkey, Macki, Solidays, Château perché, mais aussi dans les meilleures teufs underground.. Il joue dans des festivals de renom comme Nuits Sonores et Scopitone, et a lancé sa nouvelle résidence « In bed with Camion Bazar » au Sucre, Rex et Station. Il a aussi fait une belle Boiler Room, lancé son label « Jaki records », prépare un EP, a son bar de nuit parisien et fait évoluer son side- project Namaste bazar. **La Mamie’s** est un collectif parisien fondé en 2007 composé de 4 DJs : Clouclou, Greg, Vito & Théo. Désormais solidement ancrés au sein du panorama des nuits de la capitale, ils ont joué un rôle majeur dans le renouveau de sa scène électronique et se produisent régulièrement dans des clubs comme La Machine du Moulin Rouge, le Transbordeur ou Concrete autour de leur exercice favoris, le ‘All Night Long’. Ils quittent souvent l’hexagone pour jouer en Europe (Pickle Factory, TRC à Londres, UVA Festival en Espagne…), ou en Asie où ils effectuent chaque année une tournée dans les plus grands clubs du sud du continent. — Tarifs : 20€ / 18€ —- Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Concert debout —- Billetterie : [https://bit.ly/3oWECP5](https://bit.ly/3oWECP5) —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

20 / 18€ en pré-vente — 22 / 20€ sur place

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T19:00:00 2022-03-04T03:00:00