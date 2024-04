CAMINOS DE VIDAS ! CREATION 2024 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, vendredi 31 mai 2024.

CAMINOS DE VIDAS ! CREATION 2024 CHANTS POLYPHONIQUES 31 mai et 1 juin Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau TARIFS : PLEIN 16 € / RÉDUIT 5€ (- 12 ans, étudiants et demandeurs d’emploi) RÉSERVATIONS AU 06 81 54 15 51 ou 06 23 91 08 31

Début : 2024-05-31T20:00:00+02:00 – 2024-05-31T21:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T21:30:00+02:00

Les Polyphonies au grand chœur !

Pour la création 2024 « Polyphonies à Eysines » continue la découverte de l’Amérique latine, avec des chants venus de ces merveilleux pays : la Colombie, le Brésil, le Chili, le Mexique, l’Argentine…. Au cours de ce voyage vocal nous raconterons la vie et les coutumes de ces peuples : des moments de partage, de joie, d’amour… et de fête !! Les chemins de vie qui se croisent et offrent des moments imprévus ! Les chants et danses, les musiques arrangées par le chef de chœur Emmanuel Lahoz, la mise en scène et les costumes raconteront une nouvelle histoire originale.

Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau rue de l’église 33320 Eysines Eysines 33320 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556161810 http://www.eysines-culture.fr https://www.facebook.com/EysinesCulture