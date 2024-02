Camino & Cie Théâtre Scène Nationale Mâcon, vendredi 29 mars 2024.

Camino & Cie Théâtre Scène Nationale Mâcon Saône-et-Loire

Élèves des classes de guitare classique de Marianne Salmon et Salvatore Greco, et de Jean-Baptiste Schiavone du conservatoire du Grand Chalon, des ateliers jazz de Christophe Assier et Louis Bourris, de la classe de percussions de Nathalie Dufresne, des classes de Formation musicale de Pierre-Antoine Pehu, de la Maîtrise et du chœur d’hommes dirigés par Marie-Noëlle Potot, ainsi que le chœur d’ados du Conservatoire du Grand Chalon.

Sous la baguette du compositeur.

L’œuvre Commandée à Bruno Simon par les Conservatoires de Saint-Chamond et Rive-de-Gier dans le cadre du festival Guitare Vallée , Camino est créée en janvier 2023. Écrite pour chœur mixte, orchestre de guitares, guitares et basse électriques, vibraphone et batterie, la pièce s’ouvre sur une introduction sur le mode de La Lydien selon les règles de l’Alap en musique indienne. Par la suite, le compositeur a nourrit son esthétique personnelle d’inspirations de Steve Reich et des couleurs harmoniques de Pat Metheny. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 22:00:00

Théâtre Scène Nationale 1511 Av. Charles de Gaulle

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

