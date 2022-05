Camino a Jerez Cour de l’Archevêché Arles Catégories d’évènement: Arles

Cour de l’Archevêché, le samedi 3 septembre à 21:00

Tablao flamenco traditionnel Baile : Pía Cante : Yannis Kefaloucos Toque : Antonio Cortes Tientos, tangos, Soleá, Farruca et Alegría, Des chants et danses traditionnelles qui nous mènent un petit bout de chemin vers Jerez, ville jumelée avec Arles, berceau de Flamenco.

12€

2022-09-03T21:00:00 2022-09-03T22:00:00

