Caminade du Pic du Midi 2022
devant la billetterie de La Mongie LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

2022-07-09 08:30:00

Bagnères-de-Bigorre 65200 LA MONGIE L’édition 2022 de la Caminade du Pic du Midi !

Course et trail en montagne organisés par Qu’ei Atau. – Course en montagne typé Skyrunning 21kms 1600mD+ avec ascension du Pic du Midi de Bigorre à 2877M – Boucle du Tourmalet 11kms 1000D+

quei.atau@gmail.com +33 6 67 03 05 94

