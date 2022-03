Caminada des vignes Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Caminada des vignes Monein, 10 avril 2022, Monein. Caminada des vignes Domaine Montesquiou 153 route du Haut Ucha Monein

2022-04-10 08:45:00 – 2022-04-10 15:00:00 Domaine Montesquiou 153 route du Haut Ucha

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein 5 EUR Organisé par la Calandreta de Lescar.

9h départ du trail chronométré – 15kms

9h15 à 10h départ de la rando dégustative – 8 ou 12 kms. Dégustation de vins des 3 chais durant la randonnée

11h30 départ course enfant – 400m pour les 3 à 6 ans ou 800m pour les 7 à 10 ans Organisé par la Calandreta de Lescar.

9h départ du trail chronométré – 15kms

9h15 à 10h départ de la rando dégustative – 8 ou 12 kms. Dégustation de vins des 3 chais durant la randonnée

11h30 départ course enfant – 400m pour les 3 à 6 ans ou 800m pour les 7 à 10 ans +33 6 88 47 94 99 Organisé par la Calandreta de Lescar.

9h départ du trail chronométré – 15kms

9h15 à 10h départ de la rando dégustative – 8 ou 12 kms. Dégustation de vins des 3 chais durant la randonnée

11h30 départ course enfant – 400m pour les 3 à 6 ans ou 800m pour les 7 à 10 ans Pyrenees chrono

Domaine Montesquiou 153 route du Haut Ucha Monein

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Monein Adresse Domaine Montesquiou 153 route du Haut Ucha Ville Monein lieuville Domaine Montesquiou 153 route du Haut Ucha Monein Departement Pyrénées-Atlantiques

Monein Monein Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monein/

Caminada des vignes Monein 2022-04-10 was last modified: by Caminada des vignes Monein Monein 10 avril 2022 Monein Pyrénées-Atlantiques

Monein Pyrénées-Atlantiques