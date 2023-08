Journées du patrimoine : Eglise Camin Gaston lo Crotzat Sauvelade, 17 septembre 2023, Sauvelade.

Sauvelade,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez l’histoire de la construction de l’abbaye et de l’église à travers un son et lumière projeté sur la coupole..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Camin Gaston lo Crotzat Eglise

Sauvelade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the history of the construction of the abbey and the church through a sound and light show projected on the dome.

Descubra la historia de la construcción de la abadía y de la iglesia a través de un espectáculo de luz y sonido proyectado sobre la cúpula.

Entdecken Sie die Geschichte des Baus der Abtei und der Kirche durch eine Ton- und Lichtprojektion auf die Kuppel.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Coeur de Béarn