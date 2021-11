Camille Thouvenot – Mettà Trio Petit Théâtre de la Placette, 4 décembre 2021, Nîmes.

Camille Thouvenot – Mettà Trio

Petit Théâtre de la Placette, le samedi 4 décembre à 12:00

**CAMILLE THOUVENOT METTÀ TRIO** ——————————– **Camille** nous **présente son album « Crésistance »** autour de ses compositions et d’arrangements des plus farfelues sur des « standards ». Camille réuni deux merveilleux musiciens Rhône-Alpins : **Christophe Lincontang à la contrebasse et Andy Barron à la batterie**. La complicité et l’alchimie est évidente entre ces trois musiciens passionnés autant par le swing des années 40 que par le jazz des plus moderne que l’on peut écouter entre autre à New York actuellement. L’album Crésistance est pensé comme une histoire, dans laquelle on vous parle d’amour, de bienveillance, d’inspiration, d’émotions, de créations et résistances. Ce disque est également un hommage aux musiciens qui ont marqués son parcours, certains sont cités en musique ou par leurs voix, d’autres par l’inspiration qu’ils ont suscitée.

Camille Thouvenot nous présente son album « Crésistance »

