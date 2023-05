Camille Roussel Berges de Seine, jardin Federico-García-Lorca, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 03h00

.Tout public. gratuit

109 LOSANGES / Installation / Une expérience cinétique et colorée, sur les bords de Seine.

Sculpteur et designer, Camille Roussel est diplômée des Arts Décoratifs de Paris. Proches de l’art cinétique, ses installations, poétiques et rythmées invitent à la déambulation. Son travail de prédilection : le pliage et les jeux de construction.

Jouant avec le volume, la couleur, le rythme et le mouvement, l’installation « 109 LOSANGES » propose une expérience cinétique. Invité à déambuler autour, le visiteur découvre de nouvelles combinaisons de couleurs et de formes. A travers un effet d’optique, les lignes géométriques vibrent et entrent en mouvement, procurant un effet de scintillement. Réinterprétant son travail de prédilection, le pliage et les jeux de construction, Camille Roussel réalise une œuvre poétique, pop et rythmée.

Berges de Seine, jardin Federico-García-Lorca Voie Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://www.camilleroussel.fr

