Grain de Sel, le mardi 12 octobre à 20:30

Dominée par les hommes et leurs choix guerriers, Camille, l’héroïne du Horace de Pierre Corneille, meurt tragiquement à la fin de la pièce. Dénoncer les injustices que subissent les femmes qui n’ont pas le droit de choisir leur vie, guide depuis longtemps le travail d’écriture de Sophie d’Orgeval. Dans Camille Phénix, elle s’inspire du personnage de Corneille et nous livre un texte original avec une autre issue au destin fatal de Camille, en imaginant son exil et sa survie dans une guerre masculine absurde. Ici, Camille refuse d’être le butin de cette guerre et entre en résistance. Dans sa fuite, elle retrouve deux autres femmes. Parviendront-elles à échapper à leur oppresseur ? Un duo entre une comédienne et un musicien sur les femmes qui entrent en résistance. Texte, jeu : Sophie D’Orgeval ; Co-mise en scène : Sophie D’Orgeval, Edouard Joubeaud ; Musique, création et interprétation : Stéphane Sordet ; Chorégraphie : Marie-Laure Caradec ; Scénographie : Olivier Droux ; Conseils dramaturgiques : Christian Remer et Fanny Fajner ; Régie son : Loïc Le Cadre ; Création et régie lumières : Stéphane Le Bel ; Costumes : Yasmina Schickler ; Administrateur de production : Tanguy Cochennec.

5 €

Théâtre

Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné Séné Le Goh Féten Morbihan



2021-10-12T20:30:00 2021-10-12T21:45:00