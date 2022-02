Camille Panonacle & Jonathan Michel Compagnie Contrechamp « La Terre tremble » Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Camille Panonacle & Jonathan Michel Compagnie Contrechamp « La Terre tremble » Anglet, 10 mars 2022, Anglet. Camille Panonacle & Jonathan Michel Compagnie Contrechamp « La Terre tremble » Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet

2022-03-10 20:00:00 – 2022-03-10 21:15:00 Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou

Anglet Pyrénées-Atlantiques 10 14 EUR Tokyo. Ils sont cinq occidentaux à s’y retrouver sans se connaître, chacun avec sa solitude, son errance. Le destin va les réunir lors d’un tremblement de terre. Entre procédé cinématographique et performance d’actrice, La Terre tremble nous plonge au sein de la capitale japonaise dans une mise en scène subjuguante. Tokyo. Ils sont cinq occidentaux à s’y retrouver sans se connaître, chacun avec sa solitude, son errance. Le destin va les réunir lors d’un tremblement de terre. Entre procédé cinématographique et performance d’actrice, La Terre tremble nous plonge au sein de la capitale japonaise dans une mise en scène subjuguante. +33 5 59 58 73 00 Tokyo. Ils sont cinq occidentaux à s’y retrouver sans se connaître, chacun avec sa solitude, son errance. Le destin va les réunir lors d’un tremblement de terre. Entre procédé cinématographique et performance d’actrice, La Terre tremble nous plonge au sein de la capitale japonaise dans une mise en scène subjuguante. Scène nationale du Sud-Aquitain

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Ville Anglet lieuville Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques

Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/

Camille Panonacle & Jonathan Michel Compagnie Contrechamp « La Terre tremble » Anglet 2022-03-10 was last modified: by Camille Panonacle & Jonathan Michel Compagnie Contrechamp « La Terre tremble » Anglet Anglet 10 mars 2022 Anglet Pyrénées-Atlantiques

Anglet Pyrénées-Atlantiques