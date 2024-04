Camille Meyer — Petite nature Studio Fotokino Marseille 1er Arrondissement, samedi 13 avril 2024.

Camille Meyer — Petite nature Studio Fotokino Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Durant 3 ans, Camille Meyer s’est baladée en France, à travers la campagne, munie de feuilles éparses volontairement découpées sur le moment, quelques pots d’encre acrylique et ses pinceaux. Ce sont des moments de solitude, des moments de recherche et de beauté. Des moments où, le silence, la lumière, les oiseaux et le vent représentaient la bande-son qui l’aidait à regarder la nature et les couleurs. Elle y a trouvé un superbe prétexte pour se laisser aller au jeu de l’improvisation, où le paysage devient plus abstrait et plus personnel. Ces images ont nourri sa pratique et son imaginaire, et nous accompagne dans une promenade intérieure. Elles ont été pour la plupart rassemblées dans un ouvrage, Temps Libre, édité et imprimé par le Studio Fidèle en risographie, en septembre 2023.



Camille Meyer est une illustratrice qui vit et travaille à Strasbourg. Elle s’exprime au travers des domaines de la peinture, de l’estampe, de la céramique et de l’impression textile. Si Camille pouvait passer sa vie dehors à peindre les nuages, elle serait encore plus heureuse ! Dans son travail à la peinture, elle fait référence au paysage, aux sensations et aux souvenirs. Elle aime les hasards heureux et les imprévus plastiques qui lui permettent de raconter des histoires.



Vernissage samedi 13 avril à 11h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-05-25

Studio Fotokino 33 Allées Léon Gambetta

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

