Camille Maxime en concert au Captain Fox Captain Fox, 20 novembre 2021, Bois-Colombes.

Camille Maxime en concert au Captain Fox

Captain Fox, le samedi 20 novembre à 21:00

Depuis ses débuts, son voyage musical a été “comme un entonnoir” dit-elle, “Je suis parti du grand pour arriver à l’essentiel et maintenant je me sent à ma place” Camille c’est une belle enveloppe musicale réconfortante. Elle revient aujourd’hui avec un album de chansons pop poétique doux dans la voix mais déterminé dans ce qu’elle a à dire. Elle y aborde le couple, le temps qui passe, le quotidien mi femme mi mère, l’amour et nous raconte ce que c’est qu’être “une femme normale” pour elle, avec son vécu, son recul. Une forme de féminisme doux, plus proche d’un appel à faire la paix et à mieux communiquer pour mieux se comprendre et vivre ensemble.

Réservation recommandée

Concert Pop

Captain Fox 16 place MErmoz 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T21:00:00 2021-11-20T23:30:00