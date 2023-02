Camille Lellouche – A Tour CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM, 17 décembre 2023, NANTES.

Camille Lellouche – A Tour CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2023-12-17 à 18:00 (2023-02-08 au ). Tarif : 25.0 à 42.0 euros.

Madyv Prod et PLAY TWO LIVE (L-R-19-578) présentent ce concert CAMILLE LELLOUCHE Artiste pluridisciplinaire, Camille Lellouche sort un superbe premier album, qu’elle vient interpréter sur scène. Camille Lellouche a remporté la Victoire de la Musique dans la catégorie « chanson de l’année élue par le public », avec le titre « Mais je t’aime » interprété en duo avec Grand Corps Malade. Elle présente dans la foulée son premier album tant attendu, intitulé « A ». Camille Lellouche s’est fait connaître du grand public avec ses performances humoristiques et musicales sur YouTube, ainsi qu’avec sa participation à l’émission The Voice. Elle joue également dans des films comme « Planetarium » de Rebecca Zlotowski, « Le Prix du succès » de Teddy Lussi-Modeste ou encore « Le Dindon » de Jalil Lespert. La musique a toujours été à la fois une passion, une quête, un exutoire, une nécessité et une thérapie pour Camille Lellouche. Elle réalise un premier album marquant, qui oscille entre chanson française et pop urbaine, à voir sur scène ! Camille Lellouche

CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM NANTES 5, rue de Valmy Loire-Atlantique

