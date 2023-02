CAMILLE LAVABRE TOXIC LE POINT-VIRGULE, 9 février 2023, PARIS.

Le Point-Virgule présente ce spectacle. CAMILLE LAVABRE Toxic Toxic, c'est un mot à la mode. Promis, il y en aura plein d'autres dans le spectacle. A travers sa voix et celle de ses personnages, Camille livre un spectacle personnel et ancré dans l'époque, le tout saupoudré d'humour absurde et de notes marseillaises… Le Saviez-vous? Camille officie en tant qu'humoriste chroniqueuse dans l'émission « La Bande Originale » sur France Inter aux côtés de Nagui. Auteurs : Camille Lavabre et Grégoire Dey Mise en scène : Grégoire Dey

LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE 75004

