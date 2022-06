Camille Lavabre – « Toxic » Marseille 6e Arrondissement, 8 septembre 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Camille Lavabre – « Toxic »

22 22 Toxic, c’est un mot à la mode. Promis, il y en aura plein d’autres dans le spectacle.

Pourquoi « Toxic » et pas « Toxique » ? Parce-que c’est un spectacle engagé : Free Britney.



Mais c’est pas le sujet. Est-ce qu’on n’a pas tous connu une situation, un environnement ou un humain, dit « oxique » ?



Pour autant, on est pas tous allés voir un coach en développement personnel. On a trouvé des subterfuges. On en a fait des blagues. Puis un spectacle.



A travers sa voix et celle de ses personnages, Camille livre un spectacle personnel et ancré dans l’époque, saupoudré d’humour absurde et de notes marseillaises…



Le Saviez-vous?

Vous avez peut-être déjà vu Camille dans des sketchs sur Canal Plus lorsqu’elle officiait en tant que Miss Météo. Ou dans le « Canard à l’Orange », mis en scène par Nicolas Briançon au Théâtre de la Michodière.

Camille Lavabre arrive à L’Art Dû avec son spectacle « Toxic » ! Rendez-vous les 8 et 9 septembre.

