CAMILLE & JULIE BERTHOLLET SERIES
CASINO BARRIERE LILLE

Un spectacle à la date du 2023-03-05 à 18:00. Tarif : 33.0 à 51.0 euros.

LE CASINO BARRIERE DE LILLE EN ACCORD AVEC CARAMBA CULTURE LIVE PRESENTE (PLATESV-R-2019-001135/001137/001138) PRESENTE CE CONCERT.

Les portes ouvrent 1h avant le spectacle – Un parking payant de 700 places est accessible.

CASINO BARRIERE LILLE
LILLE
777 Pont de Flandres
Nord

N° téléphone accès PMR : 03.28.144.777

Casinolille.fr

