Camille & Julie Berthollet « Nos 4 saisons » Le Champilambart Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vallet

Camille & Julie Berthollet « Nos 4 saisons » Le Champilambart, 6 mai 2022, Vallet. Camille & Julie Berthollet « Nos 4 saisons »

Le Champilambart, le vendredi 6 mai à 20:00

Avec sa chevelure incendiaire et sa maitrise parfaite de l’archet, la jeune fille séduit le jury et les milliers de téléspectateurs. Repérée à cette occasion par une maison de disque, Camille enregistre avec sa sœur Julie un album qui deviendra en quelques mois seulement disque d’or ! En symbiose, les deux inséparables envoutent le public depuis déjà douze années en France mais également à l’étranger. Pour ce concert, elles interprèteront les 4 saisons de Vivaldi, des créations inédites composées par elles ainsi que leurs plus grands succès. **La presse en parle** : « Les sœurs Berthollet, c’est un peu comme ces vins renforcés avec des copeaux de chêne : rayonnant, débordant d’énergie et de vitalité, pour apporter un plaisir immédiat. » _L’Est-Eclair_

De 19 à 35€

Camille Berthollet, sœur cadette de Julie, se fait connaître grâce à sa majestueuse prestation en 2014 dans l’émission «Prodiges» sur France 2. Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T20:00:00 2022-05-06T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Le Champilambart Adresse 13 route des Dorices, 44330 Vallet Ville Vallet lieuville Le Champilambart Vallet Departement Loire-Atlantique

Le Champilambart Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/

Camille & Julie Berthollet « Nos 4 saisons » Le Champilambart 2022-05-06 was last modified: by Camille & Julie Berthollet « Nos 4 saisons » Le Champilambart Le Champilambart 6 mai 2022 Le Champilambart Vallet Vallet

Vallet Loire-Atlantique