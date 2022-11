Camille et Paul Claudel, folie, un autre mot pour amour. Roussas Roussas Catégories d’évènement: Drôme

Camille et Paul Claudel, folie, un autre mot pour amour. Roussas, 3 décembre 2022, Roussas. Camille et Paul Claudel, folie, un autre mot pour amour.

Espace Culturel Saint Germain Le village Rue Canta Bise Roussas Drôme Le village Espace Culturel Saint Germain

2022-12-03 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-03 18:20:00 18:20:00

Drôme Roussas EUR Paul Claudel vient visiter sa sœur dans son atelier glacial pour la raisonner et tenter de mettre fin à ses « folies ». culturefestivitesroussas@gmail.com +33 6 23 24 02 93 https://www.helloasso.com/associations/culture-et-festivites-a-roussas/evenements/camille-et-paul-claudel Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas

