CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET ESPACE 93 VICTOR HUGO, 8 avril 2023, CLICHY-SOUS-BOIS.

CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET ESPACE 93 VICTOR HUGO. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 20:30 (2023-03-11 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

En 2015, après sa victoire dans l'émission Prodiges à seulement quinze ans, la violoniste et violoncelliste Camille Berthollet est repérée par Warner Music et enregistre un premier disque avec sa sœur aînée Julie, également violoniste et violoncelliste. La suite : deux disques d'or et un sixième album paru en 2021 chez Warner Classics. Pour leur nouvel opus, Series, les deux jeunes prodiges revisitent la musique des séries des années 1960 à 2021. De Mission Impossible à Game of Thrones, en passant par The Crown, Amicalement vôtre, jusqu'à la toute dernière saison de Lupin, le duo virtuose nous offre, en version symphonique ou chambriste, les plus belles mélodies du petit écran composées par John Barry, Lalo Shifrin ou encore Max Richter.

ESPACE 93 VICTOR HUGO CLICHY-SOUS-BOIS 3 Place de l’Orangerie Seine-Saint-Denis

En 2015, après sa victoire dans l’émission Prodiges à seulement quinze ans, la violoniste et violoncelliste Camille Berthollet est repérée par Warner Music et enregistre un premier disque avec sa sœur aînée Julie, également violoniste et violoncelliste. La suite : deux disques d’or et un sixième album paru en 2021 chez Warner Classics. Pour leur nouvel opus, Series, les deux jeunes prodiges revisitent la musique des séries des années 1960 à 2021. De Mission Impossible à Game of Thrones, en passant par The Crown, Amicalement vôtre, jusqu’à la toute dernière saison de Lupin, le duo virtuose nous offre, en version symphonique ou chambriste, les plus belles mélodies du petit écran composées par John Barry, Lalo Shifrin ou encore Max Richter.

