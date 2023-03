Camille Esteban LES ETOILES, 8 juin 2023, PARIS.

Camille Esteban LES ETOILES. Un spectacle à la date du 2023-06-08 à 20:00 (2023-06-08 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

CAMILLE ESTEBAN

Révélée sur le plateau de The Voice, avec sa version modulée de « Dans le noir » de Diam's, Camille Esteban casse les codes, mélange les styles, et chante aussi bien en français qu'en espagnol. Il y a quelque chose d'irrésistible dans son timbre légèrement éraillé : une joie, une promesse, un envol. Elle nous fait voyager à travers sa pop urbaine et impose d'emblée sa griffe, imprégnée d'influences jamaïcaines ou sud-américaines.

Après un premier EP auto-produit, Camille Esteban a sorti Demain c'est Loin, sur le label Nouvelle École. On y découvrait sa voix à la fois chaude et combative, son univers fait d'introspection et d'observation. Capable autant de faire danser que d'émouvoir, son premier album Après la Pluie sortira au printemps 2023. Le premier titre éponyme de l'album est un ambassadeur fidèle à ce qui va suivre : un refrain hyper chantant, du rap dans les couplets et des punchlines. Une efficacité sensible.

LES ETOILES PARIS 61 rue du Château d’Eau Paris

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) présente

CAMILLE ESTEBAN



