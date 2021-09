CAMILLE EMAILLE AMR / Sud des Alpes, 26 septembre 2021, Genève.

Camille Émaille est ce qu’on pourrait appeler une nature. La voir jouer est un vrai cadeau, car on la sent totalement concentrée sur le son, et même traversée. Sa performance n’est pas préméditée, pas de scénario ni même de dramaturgie. Tout se fait dans l’instant, et la musicienne interrogée à ce sujet a eu cette très jolie formule : « je ne sais absolument pas ce qui s’est passé ce soir » ! Autre aveu, qui trahit sa fraîcheur et sa relation organique à son set d’instruments : « les percussions produisent tout de suite du sonore : il suffit d’effleurer les instruments, de les toucher… on est déjà dans la musique ! » (…) » [https://camilleemaille.com](https://camilleemaille.com) Camille Emaille, percussion

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie !

