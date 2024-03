CAMILLE DINTRANS SUPPORTERS ! – SUPPORTERS CAFE THEATRE DES 3T Toulouse, vendredi 28 juin 2024.

De et avec Camille Dintrans. Mise en scène Gérard Pinter.Le sujet : Camille Dintrans connait bien les supporters. Elle est née dans un stade, a grandi avec un père capitaine de l’équipe de France, a été bercée par les bandas et préférait Rencontres à XV au Club Dorothée. Dans son spectacle, elle interprète plus de 10 personnages différents et nous plonge dans l’ambiance réelle des tribunes du match : tournées de demis, chansons paillardes, hymnes, anecdotes, mascotte… tout y passe ! Le rugby comme on l’aime !

Tarif : 26.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-06-28 à 20:00

CAFE THEATRE DES 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31