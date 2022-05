CAMILLE DINTRANS DANS : SUPPORTERS

2022-04-19 – 2022-04-19 Camille Dintrans nous parle des supporters. Elle les connaît bien, elle est née dans un stade. Assise dans les gradins, elle a ri, crié, chanté, et bu des coups avec eux.

Alors quand elle décide de les interpréter sous nos yeux, vous revivez l’ambiance des tribunes comme si vous y étiez ! Le spectacle de Camille ce sont les tribunes si chères à son cœur, c’est le verre de l’amitié, c’est “on a gagné”, c’est de la folie, c’est la fête… c’est du BONHEUR !

