Camille Claudel impromptue : Sakountala Maison de Camille et Paul Claudel Villeneuve-sur-Fère

Camille Claudel impromptue : Sakountala Point de départ d’un récit drôle et émouvant, Sakountala est la première œuvre monumentale de Camille Claudel, présentée au public et primée en 1888, alors que la sculptrice n’est âgée que de 24 ans.… Samedi 18 mai, 18h00 Maison de Camille et Paul Claudel Sur réservation

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Point de départ d’un récit drôle et émouvant, Sakountala est la première œuvre monumentale de Camille Claudel, présentée au public et primée en 1888, alors que la sculptrice n’est âgée que de 24 ans. Dès sa création, cette œuvre émeut et suscite de vives réactions

Durant 30 minutes, Marina réalise une enquête théâtralisée sur cette figure de Sakountala, œuvre des débuts certes, mais œuvre de maître surtout ! Pour en témoigner, la comédienne convoque Paul Claudel, le frère et fervent défenseur de son œuvre, ainsi que la parole des critiques outrées ou subjuguées par la statue.

À l’occasion de la Nuit des Musées, venez célébrer les premiers succès de l’artiste, évoquer les anecdotes de conception de son œuvre et les avis très tranchés des critiques de l’époque, tout en creusant le parallèle entre l’histoire de la statue et celle de son auteure.

Deux représentations à la Maison Camille et Paul Claudel, le 18 mai à 18h et 19H

Écriture : Charlotte Bals et Marina Buyse

Mise en scène : Charlotte Bals

Jeu : Marina Buyse

Artistes en résidence avec la Compagnie Uni Vers

Un spectacle de la compagnie Le Hasard n’a rien à se reprocher avec le soutien de la compagnie Uni Vers.

La Maison Camille et Paul Claudel vise à illustrer la formation de la sensibilité artistique de ces deux artistes au contact de la terre du Tardenois, leur pays d'enfance.

Camille Claudel est née à Fère-en-Tardenois et son frère Paul, lui, a vu le jour dans l’ancien presbytère de Villeneuve-sur-Fère, la Maison Camille et Paul Claudel.

Ouverte au public en 2018, la maison présente aujourd’hui plusieurs sculptures originales de Camille ainsi que des objets se rapportant au parcours de Paul en tant que diplomate et en tant que dramaturge. Elle permet surtout grâce à une muséographie très immersive de regarder le paysage du Tardenois à travers le regard de ces deux artistes naissants qui ont mûri leur oeuvre au contact de leur pays d’enfance.

Le Tardenois et ses paysages ont, en effet été une source d’inspiration inépuisable pour ces deux artistes essentiels du XXe siècle. Parking à 50m, sur la place du village

