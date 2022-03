Camille Claudel, géniale folie Les Baux-de-Provence, 12 mai 2022, Les Baux-de-Provence.

Camille Claudel, géniale folie Musée Yves Brayer Hôtel de Porcelet Les Baux-de-Provence

2022-05-12 – 2022-11-13 Musée Yves Brayer Hôtel de Porcelet

Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône Les Baux-de-Provence

La rencontre avec ce dernier instaure une relation « hors norme » d’élève, de modèle et d’amante, donnant un tournant définitif au destin de la jeune fille que vingt années séparent du maître. Du caractère exceptionnel de leurs relations naîtront des œuvres empreintes de symbolisme et de modernité. En cette fin de XIXe siècle, la critique d’art exclusivement masculine reconnaîtra le talent de « l’élève de Rodin », qualificatif que l’artiste combattra sa vie durant revendiquant son statut de femme artiste.



De nos jours encore, le public tend à résumer sa vie au travers de sa liaison déchue avec Rodin et de son internement. C’est omettre le modernisme d’une artiste en avance sur son temps qui a ouvert la voie de la sculpture symboliste et autobiographique avec notamment des œuvres phares, telles La Valse, l’Implorante, Les Causeuses, etc.



C’est le combat d’une vie en un siècle, où la femme artiste a peu de place, que l’exposition du Musée Yves Brayer se propose de revisiter en présentant une trentaine d’œuvres prêtées par des collectionneurs et des musées français dont le Musée Camille Claudel.

En 1881, Camille Claudel, génie précoce de 18 ans, vient à Paris parfaire son apprentissage du métier de sculpteur avec Alfred Boucher puis Auguste Rodin.

olivier@yvesbrayer.com +33 4 90 54 36 99 https://www.yvesbrayer.com/fr/

