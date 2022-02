Camille Chamoux Théâtre Sébastopol, 9 mars 2022, Lille.

Camille Chamoux

Théâtre Sébastopol, le mercredi 9 mars à 20:00

Camille Chamoux revient au Petit St Martin après Née sous Giscard et L’esprit de contradiction, accompagnée à la mise en scène par Vincent Dedienne, « Avec qui devons-nous nous réconcilier pour être heureux dans la vie ? Avec le temps, va. » Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre de trouver le plaisir du moment présent, si votre vie ressemble à un décompte Waze et votre pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard, venez vous essayer à une tentative de dédramatisation. 70 minutes pour défier le temps, et peut-être, comme dirait ce bon vieux Marcel, brièvement « cesser de se sentir médiocre, contingent, mortel. » Spectacle créé au Théatre du Petit Saint Martin Durée : 1h10 Co production : La Chouette – Théatre du Petit Saint Martin Diffuseur : ACME Diffusion: Céline Buet De et avec : Camille Chamoux Avec la complicité de Camille Cotin Mise en scène : Vincent Dedienne Scénographie et Lumière : Nicolas Marie Costume : Constance Allain Régie générale : Charly Lhuillier

Placement assis numéroté

Camille Chamoux revient après Née sous Giscard et L’esprit de contradiction, accompagnée à la mise en scène par Vincent Dedienne

Théâtre Sébastopol Place Sébastopol – 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T20:00:00 2022-03-09T21:30:00