CAMILLE CHAMOUX Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Sablé-sur-Sarthe

Sarthe

CAMILLE CHAMOUX Sablé-sur-Sarthe, 31 mars 2023, Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe. CAMILLE CHAMOUX 16 Rue Saint-Denis Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe Sarthe Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis

2023-03-31 – 2023-03-31

Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis

Sablé-sur-Sarthe

Sarthe Sablé-sur-Sarthe Après Née sous Giscard et L’esprit de contradiction, Camille Chamoux est de retour avec Le temps de vivre. Dans ce nouveau seule-en-scène à l’écriture ciselée, l’humoriste s’est donnée pour ambition d’explorer notre obsession du temps qui passe. Mis en scène par Vincent Dedienne, avec le regard complice de Camille Cottin, ce one-woman show profond et piquant dresse un portrait cuisant de notre monde moderne où tout est minuté. Une mère au bord de la crise de nerfs, une cadre tyrannisant un livreur trop lent, une droguée du GPS…, la comédienne campe avec jubilation ces personnages et nous touche autant qu’elle nous fait rire. Avec beaucoup d’autodérision et des références éclectiques, Camille Chamoux délivre un spectacle poétique et joyeusement foutraque pour nous convaincre de retrouver le plaisir du moment présent. Un véritable rire contre la montre ! Distribution

De et avec Camille Chamoux

Avec la complicité de Camille Cotin

Mise en scène Vincent Dedienne

Scénographie et Lumière Nicolas Marie

Costume Constance Allain

Régie générale Charly Lhuillier Le temps de vivre ~ Humour ~ 1h10 Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe

dernière mise à jour : 2023-01-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Autres Lieu Sablé-sur-Sarthe Adresse Sablé-sur-Sarthe Sarthe Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Ville Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe lieuville Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Departement Sarthe

Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sable-sur-sarthe-sable-sur-sarthe/

CAMILLE CHAMOUX Sablé-sur-Sarthe 2023-03-31 was last modified: by CAMILLE CHAMOUX Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe 31 mars 2023 16 rue Saint-Denis Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe Sarthe Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe, Sarthe sarthe

Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Sarthe