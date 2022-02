Camille Chamoux Port-Jérôme-sur-Seine, 22 mars 2022, Port-Jérôme-sur-Seine.

Camille Chamoux Notre Dame de Gravenchon 3 Colombiers Port-Jérôme-sur-Seine

2022-03-22 – 2022-03-22 Notre Dame de Gravenchon 3 Colombiers

Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime Port-Jérôme-sur-Seine

LE TEMPS DE VIVRE : un exposé sur la finitude en 70 minutes pile

De et avec Camille Chamoux avec la complicité de Camille Cottin

Mise en scène de Vincent Dedienne

Après « Née sous Giscard » et « L’esprit de contradiction », Camille Chamoux revient et s’interroge :

« Avec qui devons-nous nous réconcilier pour être heureux dans la vie ? Avec le temps, va. »

Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre de trouver le plaisir du moment

présent, si votre vie ressemble à un décompte Waze et votre pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard,

venez-vous essayer à une tentative de dédramatisation.

70 minutes pour défier le temps, et peut-être, comme dirait ce bon vieux Marcel, brièvement « cesser

de se sentir médiocre, contingent, mortel. »

s.burel@pj2s.fr +33 2 35 31 30 43 https://www.3colombiers-gravenchon.fr/theatre

