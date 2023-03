Camille Chamoux, le Temps de Vivre THEATRE ALEXANDRE DUMAS, 8 mars 2023, Saint-GERMAIN EN LAYE.

Camille Chamoux, le Temps de Vivre THEATRE ALEXANDRE DUMAS. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 20:30 (2023-03-05 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

En 2006, Camille Chamoux se révèle avec son premier one-woman show, Camille attaque. Depuis, elle alterne les seules-en-scène, la mise en scène, les chroniques radio ou télé et les rôles à l’écran ou sur les planches. Lauréate du prix SACD 2021, la voici, drôle et grinçante, dans son dernier spectacle, Le Temps de vivre. Un sujet existentiel bien au goût du jour ! En 70 minutes chrono, l’humoriste déroule un « exposé sur la finitude » qui débute par Proust et finit par un gros mot, à la manière de Virginie Despentes dont elle défend les tribunes éruptives, en passant par Léo Ferré et son fameux titre, Avec le temps. Son écriture est ciselée et efficace, la mise en scène de Vincent Dedienne, élégante et inventive. Alors si votre vie ressemble à un décompte Waze et que votre pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard, venez dédramatiser et en rire avec Camille Chamoux ! De et avec : Camille Chamoux / Avec la complicité de : Camille Cottin / Mise en scène : Vincent Dedienne / Scénographie et lumière : Nicolas Marie / Costume : Constance Allain Camille Chamoux, Camille Cottin

THEATRE ALEXANDRE DUMAS Saint-GERMAIN EN LAYE Place Andre Malraux Yvelines

