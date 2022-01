Camille, Camille, Camille , texte de Sophie Jabès CRESCO, 8 mars 2022, Saint-Mandé.

Camille, Camille, Camille , texte de Sophie Jabès

du mardi 8 mars au mercredi 9 mars à CRESCO

Elève de Boucher, puis de Rodin en 1883, Camille Claudel se distingue par une personnalité forte, dont l’oeuvre, d’une authenticité rare, résonne comme un manifeste de la sculpture moderne. Sa singularité et son indépendance font d’elle une artiste reconnue par la critique dès 1904, mais les amateurs ne suivent pas. Même dans les milieux cultivés le simple fait qu’une femme veuille s’affirmer comme individu indépendant et comme artiste de métier était intolérable. La force qui se dégage de ses oeuvres, sur l’enfance, l’amour ou la vieillesse, dérange, tout autant que sa liaison « sulfureuse » de 15 années avec Rodin. 15 ans après leur rupture, Camille isolée dans son atelier de l’Île Saint Louis se retrouve dans une détresse matérielle et psychologique. L e s 3 0 a n n é e s s u i v a n t e s seront le temps de l’internement décidé par sa famille. Les visites seront rares. Camille ne sculptera plus que des images dans sa tête. Elle reste aujourd’hui une femme énigmatique, source d’inspiration, nous obligeant ainsi à réinterroger la société contemporaine : ne reste-t-il pas des traces de cette violence ? La tragédie de sa vie et la puissance évocatrice de son oeuvre ont inspiré à Sophie Jabès un texte d’une charge poétique pétrie de glaise et de sang. Ses mots sonnent tel un chant des pulsions qui s’entrechoquent, s’exposent à nu et dans lequel le choeur et le page, figures antiques et classiques, accompagnent le cheminement de Camille.

TP : 15 euros – TR : 11 euros

Une création artistique de la pièce CAMILLE, CAMILLE, CAMILLE, sur la vie de Camille Claudel.Camille à trois âges de sa vie. Trois « Camille » qui se confronteront à leur destin « scellé ».

CRESCO 4 AVE PASTEUR 94160 Saint Mandé Saint-Mandé Quartier de Picpus Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T20:30:00 2022-03-08T22:00:00;2022-03-09T20:30:00 2022-03-09T22:00:00