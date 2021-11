Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Camille BERTAULT Quartet Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Camille BERTAULT Quartet Sunset & Sunside, 20 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 20 janvier 2022

de 21h à 23h

payant

40 ANS DU SUNSET On l’a repéré très tôt. On connaissait la grandeur de son talent. Camille a la faculté de mixer les genres tout en respectant la grande tradition jazzistique. Sing, sing, sing. Fady Farah ; Christophe Minck ; Abraham Mansfaroll ; Camille Bertault Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact : Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2022/1/artiste/3337/7803/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub https://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2022-01-20T21:00:00+01:00_2022-01-20T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris