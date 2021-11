Paris Sunset Sunside Paris Camille BERTAULT Quartet Sunset Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Camille BERTAULT Quartet Sunset Sunside, 20 janvier 2022, Paris. Camille BERTAULT Quartet

Sunset Sunside, le jeudi 20 janvier 2022 à 21:00

Fady Farah ; Christophe Minck ; Abraham Mansfaroll ; Camille Bertault

tarif plein : 30€ ; tarif réduit : 20€

On l’a repéré très tôt. On connaissait la grandeur de son talent. Camille a la faculté de mixer les genres tout en respectant la grande tradition jazzistique. Sing, sing, sing. Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T21:00:00 2022-01-20T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sunset Sunside Adresse 60 rue des lombards Ville Paris lieuville Sunset Sunside Paris