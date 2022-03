Camille Bertault Le 360 Paris Music Factory, 30 mars 2022, Paris.

Camille Bertault

Le 360 Paris Music Factory, le mercredi 30 mars à 20:30

Musicienne aux nombreuses facettes, Camille Bertault valse entre ballades émouvantes sur les thèmes de l’inspiration et du rêve, morceaux flirtant avec ‘électro à l’énergie dévastatrice ou encore plages au groove jouissif. Là où l’on connaissait la chanteuse pour sa virtuosité vocale hors norme, elle préfère une approche tout en subtilité pour son troisième album Le Tigre, sorti en aout 2020 après En Vie et Pas de géant. Elle y signe des paroles justes et touchantes signées de sa main et y fait preuve d’une technicité impeccable. On redécouvre une Camille poète, amoureuse de la langue, sensible – des dons qui subliment ses talents musicaux exceptionnels. « Talent insolent, virtuose » – le Figaro « L’une des artiste les plus talentueuse de la scène actuelle » – les Inrocks « Une jeune merveille » – Télérama Distribution : Fady Farah – Piano Christophe Minck – Contrebasse Minino Garay – Percussions Ouverture des portes 1h avant le concert.

Concert au 360

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



2022-03-30T20:30:00 2022-03-30T22:00:00