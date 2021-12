Camille Benâtre Mairie de Colomiers, 5 février 2022, Colomiers.

Camille Benâtre

Mairie de Colomiers, le samedi 5 février 2022 à 16:00

**Camille Benâtre** Chanson pop Samedi 5 février à 16h S’éloignant de l’héritage de la chanson française à texte, son nouvel album “Après le soir” contient 10 chansons qui lorgnent plutôt vers la pop et l’Americana, toutes guitares folk jouées en fingerpicking dehors, voix douce et arrangements délicieusement cotonneux. Enregistré seul dans son sous-sol toulousain, souvent de nuit et par un été́ calme, cet album semble ne pas trop se préoccuper des modes qui passent et comme l’espère son auteur, peut-être pourra t’il toujours s’écouter avec le même plaisir plus tard, longtemps après, bien après le soir. Camille Bénâtre est un auteur-compositeur-interprète qu’on a pu apercevoir pendant une dizaine d’années dans le duo folk familial (avec sa sœur) Alone With Everybody (tournées aux Etats-Unis, Belgique, Suisse, Suède, Angleterre). Il est également musicien pour Laure Briard, Tango Juliett. Depuis 2015, il s’épanouit sous son nom, en solo, chantant des mélodies d’influence anglo- saxonne dans la langue de Barbara. Dans le cadre du festival Détours de chant du 25 janvier au 5 février Entrée libre | Gratuité | Tout public |Pavillon blanc Henri Molina

**Camille Benâtre** Chanson pop Samedi 5 février à 16h S’éloignant de l’héritage de la chanson française à texte, son nouvel album “Après le soir” contient 10 chansons qui lorgnent plutôt vers la

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T16:00:00 2022-02-05T16:45:00