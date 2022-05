Camille Ammoun & Selim Nassib – “Prendre racine” Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 10 mai 2022, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Camille Ammoun & Selim Nassib – “Prendre racine” Imec Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

2022-05-10 10:00:00 – 2022-05-10 Imec Abbaye d’Ardenne – Chemin de l’abbaye

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

L’IMEC organise une nouvelle rencontre avec les écrivains Camille Ammoun et Selim Nassib.

Peut-on perdre racine ? Que faire lorsqu’un pays sombre dans la guerre ou qu’une crise économique majeure ruine ses espérances ? Partir, rester ?

Deux écrivains libanais en résidence à l’abbaye d’Ardenne, Selim Nassib, grand reporter, auteur et scénariste, qui a choisi le départ pour la France et Camille Ammoun, écrivain et politologue, qui a décidé de revenir vivre au Liban, disent ce qui les lie, chacun différemment, à leur pays, évoquent la question de l’exil et celle du retour, et s’interrogent sur le rôle de l’écriture dans leur rapport à leurs racines.

Sur réservation.

Rencontre animée par Albert Dichy

