Camilla De Maffei Delta Galerie-librairie Zoème Marseille 6e Arrondissement, vendredi 19 janvier 2024.

Le travail de Camilla de Maffei témoigne de ses tentatives pour comprendre et documenter le lien profond qui unit ce territoire, entre la Roumanie et l’Ukraine. et ses habitants.

Et Camilla De Maffei presentera son livre Delta, paru chez Anomalas éditions.



Marécageux, rude, le delta du Danube est le plus grand delta fluvial d’Europe : un labyrinthe naturel, qui s’étend sur 3500 km2, au bord de la mer Noire, entre la Roumanie et l’Ukraine. Faiblement peuplée, les villages ne sont accessibles qu’en bateau, les rues s’enfoncent dans l’obscurité la plus profonde dès le coucher du soleil. Vivre dans le delta signifie vivre oublié, comme des minotaures, immergés dans leur propre labyrinthe, en symbiose avec le paysage et ses mutations.



Le travail de Camilla de Maffei témoigne de ses tentatives pour comprendre et documenter le lien profond qui unit ce territoire et ses habitants. Pendant quatre ans, elle s’y est rendue de manière obsessionnelle pour observer le paysage et enregistrer les conséquences physiques et psychologiques de sa lente mutation, dans un registre qui fluctue intentionnellement entre observation anthropologique et transfiguration symbolique. .

Début : 2024-01-19

fin : 2024-03-02

Galerie-librairie Zoème 8 Rue Vian

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

