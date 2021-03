Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Camila Fuchs : Kids Talk Sun – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

2021-03-25 Rendez-vous le jour J, à l'heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Rendez-vous le jour J, à l'heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique. Concert. Camila Fuchs crée une musique pop électronique et expérimentale. Son dernier album, « Kids Talk Sun » (produit par Sonic Boom et mastérisé par Rafael Anton Irisarri), envisagé comme une méditation sur l'enfance, organise un univers éthéré où l'émerveillement à toute sa place. S'appuyant sur une instrumentation dense, la chanteuse Camila De Laborde – dont la voix n'est pas sans rappeler la Björk d'une certaine époque – et son acolyte Daniel Hermann-Collini déploient un « écosystème » de sons texturés, comme pour célébrer la nature tout autour de nous.Le duo livrera un live conçu spécialement pour Variations depuis le Portugal où il réside désormais. Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021)

