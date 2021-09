Camiade1# I Lancement saison culturelle Saint-Martin-de-Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx, 10 septembre 2021, Saint-Martin-de-Seignanx.

Camiade1# I Lancement saison culturelle Saint-Martin-de-Seignanx 2021-09-10 19:00:00 – 2021-09-10 23:00:00 Camiade Avenue de Barrère

Saint-Martin-de-Seignanx Landes

15 15 EUR Catach et la Ville de Saint-Martin, en collaboration avec Dômes Studio, lance la saison culturelle de la ville avec un programme décapant !

19h : Vernissage de l’exposition « SAS » de Osir Yuki et Iouri Camicas

-> une série de néons colorés illuminent l’espace et dévoilent une composition aux motifs abstraits

20h : Bako

-> une musique venue du fond des âges, profonde et rythmée qui appelle au voyage

21h : Le projet How Many BPM ?

-> une rampe de skate truffée de capteurs sonores, un skateur métronome et les musiciens d’Edredon Sensible qui se calent sur le tempo

21h30 : Vincent 2000

-> une collaboration inédite, musicale et visuelle entre les bidouilles du pensionnaire du label Dômes et la correspondance vidéo de Youri Fernandez

22h30 : Édredon sensible

-> un cocktail multivitaminé de cuivres, de percussions, de cotillons et de déguisements.

Pass sanitaire obligatoire.

Catach et la Ville de Saint-Martin, en collaboration avec Dômes Studio, lance la saison culturelle de la ville avec un programme décapant !

19h : Vernissage de l’exposition « SAS » de Osir Yuki et Iouri Camicas

-> une série de néons colorés illuminent l’espace et dévoilent une composition aux motifs abstraits

20h : Bako

-> une musique venue du fond des âges, profonde et rythmée qui appelle au voyage

21h : Le projet How Many BPM ?

-> une rampe de skate truffée de capteurs sonores, un skateur métronome et les musiciens d’Edredon Sensible qui se calent sur le tempo

21h30 : Vincent 2000

-> une collaboration inédite, musicale et visuelle entre les bidouilles du pensionnaire du label Dômes et la correspondance vidéo de Youri Fernandez

22h30 : Édredon sensible

-> un cocktail multivitaminé de cuivres, de percussions, de cotillons et de déguisements.

Pass sanitaire obligatoire.

+33 6 47 52 35 71

Catach et la Ville de Saint-Martin, en collaboration avec Dômes Studio, lance la saison culturelle de la ville avec un programme décapant !

19h : Vernissage de l’exposition « SAS » de Osir Yuki et Iouri Camicas

-> une série de néons colorés illuminent l’espace et dévoilent une composition aux motifs abstraits

20h : Bako

-> une musique venue du fond des âges, profonde et rythmée qui appelle au voyage

21h : Le projet How Many BPM ?

-> une rampe de skate truffée de capteurs sonores, un skateur métronome et les musiciens d’Edredon Sensible qui se calent sur le tempo

21h30 : Vincent 2000

-> une collaboration inédite, musicale et visuelle entre les bidouilles du pensionnaire du label Dômes et la correspondance vidéo de Youri Fernandez

22h30 : Édredon sensible

-> un cocktail multivitaminé de cuivres, de percussions, de cotillons et de déguisements.

Pass sanitaire obligatoire.

communication catach

dernière mise à jour : 2021-08-30 par