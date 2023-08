Journées du patrimoine : E-balade Cami Gaston lo Crtozat Sauvelade, 17 septembre 2023, Sauvelade.

Sauvelade,Pyrénées-Atlantiques

Organisée par la commune de Sauvelade en partenariat avec l’Association Silva Lata.

A l’aide d’un plan et muni de votre téléphone (QR code à flasher), cette randonnée interactive, d’environ 5 Km, facile et familiale, invite les participants à découvrir, à travers des sites naturels remarquables, le patrimoine vivant de la commune et son histoire.

A l’arrivée, une collation sera servie à tous les participants..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 15:00:00. EUR.

Cami Gaston lo Crtozat Maison pour Tous

Sauvelade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Organized by the commune of Sauvelade in partnership with the Silva Lata Association.

With the help of a map and your mobile phone (QR code to be flashed), this interactive, easy, family-friendly walk of around 5 km invites participants to discover the commune?s living heritage and history, through remarkable natural sites.

At the finish line, a snack will be served to all participants.

Organizado por el municipio de Sauvelade en colaboración con la Asociación Silva Lata.

Con la ayuda de un mapa y de su teléfono móvil (código QR que deberá mostrar), este paseo fácil, interactivo y familiar de unos 5 km invita a los participantes a descubrir el patrimonio vivo de la ciudad y su historia, a través de algunos parajes naturales notables.

En la línea de meta se servirá un tentempié a todos los participantes.

Organisiert von der Gemeinde Sauvelade in Zusammenarbeit mit dem Verein Silva Lata.

Mithilfe eines Plans und Ihres Telefons (QR-Code zum Flashen) lädt diese interaktive, ca. 5 km lange, leichte und familienfreundliche Wanderung die Teilnehmer dazu ein, anhand von bemerkenswerten Naturstätten das lebendige Erbe der Gemeinde und ihre Geschichte zu entdecken.

Am Ende der Wanderung wird allen Teilnehmern ein Imbiss serviert.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Coeur de Béarn