Camfrout Rando Nature Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout Catégories d’Évènement: Finistère

Hôpital-Camfrout

Camfrout Rando Nature, 14 mai 2023, Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout. Camfrout Rando Nature place Général de Gaulle Hôpital-Camfrout Finistère

2023-05-14 07:00:00 – 2023-05-14 17:00:00 Hôpital-Camfrout

Finistère Hôpital-Camfrout Elue plusieurs fois meilleure rando du Finistère, venez découvrir un terrain de jeu unique entre terre et mer. Emerveillez vous devant la richesse du fond de la rade de Brest entre paysage de Fjords et premières pentes des Montagnes du massif Armoricain.

Nouveaux parcours marche et VTT

– Marche : 8 – 12 – 16 & 20km

– VTT : de 20 à 55km

Ravitaillements avec dégustations de produits locaux

Départs de 7h à 10h camfroutvttnature@gmail.com +33 6 63 74 81 00 Hôpital-Camfrout

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Hôpital-Camfrout Autres Lieu Hôpital-Camfrout Adresse place Général de Gaulle Hôpital-Camfrout Finistère Ville Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout lieuville Hôpital-Camfrout Departement Finistère

Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hopital-camfrout hopital-camfrout/

Camfrout Rando Nature 2023-05-14 was last modified: by Camfrout Rando Nature Hôpital-Camfrout 14 mai 2023 finistère Hôpital-Camfrout Place Général de Gaulle Hôpital-Camfrout Finistère

Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout Finistère