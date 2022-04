Camfrout Rando Nature Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout Catégories d’évènement: Finistère

Hôpital-Camfrout

Camfrout Rando Nature Hôpital-Camfrout, 15 mai 2022, Hôpital-Camfrout. Camfrout Rando Nature Hôpital-Camfrout

2022-05-15 07:00:00 – 2022-05-15 16:00:00

Hôpital-Camfrout Finistère Hôpital-Camfrout Elue meilleure rando du Finistère en 2018 et 2019, venir rouler ou marcher à l’hôpital Camfrout c’est vivre une randonnée incroyable. Niché entre le fond de la rade de Brest et les premières pentes des Monts d’Arrée, nos randonnées vous offrent une multitudes de paysages incomparables.

Nos équipes de traceurs veillent à vous concocter des parcours uniques grâce aux autorisations des propriétaires

3 circuits marche :

– Rando Ludik 8km avec des jeux sur le parcours

– Rando des 2 ports – 12km

– Rando des 3 ports – 16km 3 circuits VTT

– 27km – 400D+

– 40km – 900D+

– 54km – 1300D+ Accueil et départ à partir de 7h – Retours jusqu’à 17H ce qui vous permet de profiter pleinement de votre rando Ravitaillements – A l’arrivée : Sandwich ou crêpe et boissons

Repas possible sur place (Burger maison & frites) – uniquement sur réservations (500 parts) camfroutvttnature@gmail.com +33 6 63 74 81 00 https://camfroutvttnature.fr/ Elue meilleure rando du Finistère en 2018 et 2019, venir rouler ou marcher à l’hôpital Camfrout c’est vivre une randonnée incroyable. Niché entre le fond de la rade de Brest et les premières pentes des Monts d’Arrée, nos randonnées vous offrent une multitudes de paysages incomparables.

Nos équipes de traceurs veillent à vous concocter des parcours uniques grâce aux autorisations des propriétaires

3 circuits marche :

– Rando Ludik 8km avec des jeux sur le parcours

– Rando des 2 ports – 12km

– Rando des 3 ports – 16km 3 circuits VTT

– 27km – 400D+

– 40km – 900D+

– 54km – 1300D+ Accueil et départ à partir de 7h – Retours jusqu’à 17H ce qui vous permet de profiter pleinement de votre rando Ravitaillements – A l’arrivée : Sandwich ou crêpe et boissons

Repas possible sur place (Burger maison & frites) – uniquement sur réservations (500 parts) Hôpital-Camfrout

dernière mise à jour : 2022-03-30 par OT LANDERNEAU – DAOULAS

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Hôpital-Camfrout Autres Lieu Hôpital-Camfrout Adresse Ville Hôpital-Camfrout lieuville Hôpital-Camfrout Departement Finistère

Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hopital-camfrout/

Camfrout Rando Nature Hôpital-Camfrout 2022-05-15 was last modified: by Camfrout Rando Nature Hôpital-Camfrout Hôpital-Camfrout 15 mai 2022 finistère Hôpital-Camfrout

Hôpital-Camfrout Finistère