Tournoi de scrabble scolaire avec la FECASCRAB Cameroun, 18 mars 2023, Yaounde. Tournoi de scrabble scolaire avec la FECASCRAB Samedi 18 mars, 08h00 Cameroun Entrée libre Organisé en partenariat avec la Fédération Camerounaise de Scrabble (FECASCRAB), ce tournoi promeut l’usage de la langue française et relève le niveau des apprenants à travers la pratique du jeu. Le renforcement des connaissances par cette activité ludique est également un cadre propice à l’éveil intellectuel. Cameroun Ministère des Relations Extérieures Yaounde BP 72 YAOUNDÉ Lekie Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T08:00:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00

