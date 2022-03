Camerone 1962 – 2022 de Sidi Bel Abbès à Aubagne Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

Camerone 1962 – 2022 de Sidi Bel Abbès à Aubagne Aubagne, 30 avril 2022, Aubagne. Camerone 1962 – 2022 de Sidi Bel Abbès à Aubagne Légion étrangère CD 2 Aubagne

2022-04-30 – 2022-05-01 Légion étrangère CD 2

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne L’anniversaire du combat du 30 avril 1863 est célébré de manière solennelle partout où se trouvent des légionnaires. A la Maison Mère d’Aubagne, 10.000 invités assistent chaque année à la prise d’armes. Traditionnellement, après la prise d’armes le quartier Viénot ouvre ses portes au public. Les invités ainsi que les visiteurs pourront accéder librement et gratuitement à la Kermesse de Camerone. “Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie plutôt que le courage abandonna ces soldats français, le 30 avril 1863”. https://camerone.legion-etrangere.com/ L’anniversaire du combat du 30 avril 1863 est célébré de manière solennelle partout où se trouvent des légionnaires. A la Maison Mère d’Aubagne, 10.000 invités assistent chaque année à la prise d’armes. Traditionnellement, après la prise d’armes le quartier Viénot ouvre ses portes au public. Les invités ainsi que les visiteurs pourront accéder librement et gratuitement à la Kermesse de Camerone. Légion étrangère CD 2 Aubagne

dernière mise à jour : 2022-03-21 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileProvence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aubagne Adresse Légion étrangère CD 2 Ville Aubagne lieuville Légion étrangère CD 2 Aubagne Departement Bouches-du-Rhône

Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubagne/

Camerone 1962 – 2022 de Sidi Bel Abbès à Aubagne Aubagne 2022-04-30 was last modified: by Camerone 1962 – 2022 de Sidi Bel Abbès à Aubagne Aubagne Aubagne 30 avril 2022 Aubagne Bouches-du-Rhône

Aubagne Bouches-du-Rhône