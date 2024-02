Cameron Crozman, violoncelliste Centre culturel canadien Paris, vendredi 5 avril 2024.

Cameron Crozman, violoncelliste Le prodige canadien du violoncelle est de retour en France ! Jeudi 4 avril à 20h, le Centre culturel canadien vous invite à un concert exceptionnel du violoncelliste Cameron Crozman. Vendredi 5 avril, 20h00 Centre culturel canadien Gratuit sur réservation obligatoire

Début : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T21:30:00+02:00

Cameron Crozman présentera son dernier album “Ricercari”, en référence aux 7 Ricercari de Domenico Gabrielli, premier compositeur à imaginer en 1689 des pièces pour violoncelle seul. En s’inspirant de l’œuvre de Gabrielli, Crozman a commandé de nouvelles pièces aux compositeurs internationaux Alexina Louie, Jordan Pal, Benoit Sitzia, Daniel Alvarado Bonilla, Nina C. Young et Kelly-Marie Murphy, qu’il interprétera sur scène.

En deuxième partie de concert, la pianiste canadienne Meagan Milatz le rejoindra pour jouer en duo une composition pour violoncelle et piano.

Originaire de Calgary, Cameron Crozman est l’un des plus grands violoncellistes canadiens du moment. Depuis le début de sa carrière il a remporté de nombreux prix et s’est produit dans les salles les plus prestigieuses d’Amérique du nord et d’Europe (Philharmonie de Berlin, Philharmonie de Paris, le Mann Centre de Philadelphie, la Maison Symphonique de Montréal).

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France

Concert Violoncelle

Crédits : Nikolaj Lund