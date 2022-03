CAMERATA SALZBURG (LES GRANDS INTERPRETES) Toulouse, 19 avril 2022, Toulouse.

CAMERATA SALZBURG (LES GRANDS INTERPRETES) HALLE AUX GRAINS 11 Place Dominique-Martin Dupuy Toulouse

Toulouse Haute-Garonne

17.5 59.5 EUR Vit la musique comme une offrande, le concert un rite cannibale. Fazil Say a imposé son Mozart désinhibé, dont il a déhanché la célèbre « Marche Turque » façon jazzy. Comme sa musique entre Orient et Occident, il défend une culture ouverte sur le monde.

La Camerata Salzburg figure parmi les plus prestigieux orchestres de chambre du monde. Ses tournées dans les plus grandes salles de concert de New York à Pékin complètent les concerts que l’Orchestre donne dans sa ville d’origine de Salzbourg.

– SAY : Chamber Symphony, opus 62

– MOZART : Concerto n°12, en la majeur, K 414

– SAY : Yürüyen Kösk (La Maison déplacée) Hommage à Atatürk, opus 72 (2017), pour piano et cordes

– MOZART: Symphonie n°29, en la majeur, K 201

Il joue, compose et improvise comme il respire !

+33 5 61 21 09 00 http://www.grandsinterpretes.com/concert/camerata-salzburgfazil-say

