Halle aux Grains, le mardi 19 avril à 20:00

### Orchestre / Piano Il joue, compose et improvise comme il respire. Vit la musique comme une offrande, le concert un rite cannibale. Fazil Say a imposé son Mozart désinhibé, dont il a déhanché la célèbre « Marche Turque » façon jazzy. Comme sa musique entre Orient et Occident, il défend une culture ouverte sur le monde. **Wiener Symphoner**, Orchestre **FAZIL SAY,** direction et piano ### Programme * **Say :** Chamber Symphony, opus 62 * **Mozart :** Concerto n°12, en la majeur, K.414 * **Say :** Yürüyen Kösk (La Maison déplacée) Hommage à Atatürk, opus 72 (2017), pour piano et cordes * **Mozart :** Symphonie n°29, en la majeur, K.201 _![]()_ ### Plus d’infos //www.youtube.com/embed/VNrEbG6sZIQ [Site des Grands Interprètes ](https://www.grandsinterpretes.com/concert/camerata-salzburgfazil-say/) ![]() ### Infos pratiques Mardi 19 avril à 20h

De 20€ à 92€

Culture

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-04-19T20:00:00 2022-04-19T21:59:00