Camerata Salzburg et Richard Galliano Victoria Hall Genève

Camerata Salzburg et Richard Galliano Victoria Hall, 27 avril 2022, Genève. Camerata Salzburg et Richard Galliano

Victoria Hall, le mercredi 27 avril à 20:00

**Alexander Sitkovetsky** direction et violon **Richard Galliano** accordéon **Piotr Ilitch Tchaïkovski** _Souvenir de Florence_ **Anton Bruckner** _Quintette_, «Andante» **Astor Piazzolla** _Oblivion_, version pour sextet **Richard Galliano** _Opale_ _Concerto_

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève

2022-04-27T20:00:00 2022-04-27T22:00:00

